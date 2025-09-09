Німецькі ультраправі досягли найвищого рівня популярності

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" у нещодавньому опитуванні Insa досягла найвищого результату, який коли-небудь вимірювався в цьому опитуванні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

З безпрецедентними 25,5% партія на чолі з її головами Алісою Вайдель і Тіно Хрупаллою зрівнялася з керівним ХДС, який залишається на тому ж рівні, що й минулого тижня.

Молодший партнер по коаліції СДПН залишається незмінною в цьому опитуванні – 14,5%, тоді як Зелені залишаються на рівні 11%. Ліва партія втрачає один відсотковий пункт, зупинившись на позначці 10%.

Хоча Альянс Сари Вагенкнехт дещо зріс (+0,5 пункта), партія поки не може потрапити до Бундестагу з 4,5%. ВДП з 3,5% також далека від п'ятивідсоткового бар'єра.

Інститут соціології Insa проводить два опитування щотижня – одне для Bild am Sonntag і одне для Bild. В останньому опитуванні для Bild am Sonntag АдН отримала 25%, а ХДС/ХСС – 26%. З 1 по 5 вересня було опитано 1 287 осіб.

Інше опитування показало, що оцінка німцями роботи на посаді федерального канцлера Фрідріха Мерца впала до найнижчого рівня з часу призначення нового уряду.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Читайте також статтю: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.