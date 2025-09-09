Немецкие ультраправые достигли наивысшего уровня популярности

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" в недавнем опросе Insa достигла самого высокого результата, который когда-либо измерялся в этом опросе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

С беспрецедентными 25,5% партия во главе с ее председателями Алисой Вайдель и Тино Хрупаллой сравнялась с правящим ХДС, который остается на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Младший партнер по коалиции СДПГ остается неизменной в этом опросе – 14,5%, тогда как Зеленые остаются на уровне 11%. Левая партия теряет один процентный пункт, остановившись на отметке 10%.

Хотя Альянс Сары Вагенкнехт несколько вырос (+0,5 пункта), партия пока не может попасть в Бундестаг с 4,5%. СвДП с 3,5% также далека от пятипроцентного барьера.

Институт социологии Insa проводит два опроса еженедельно – один для Bild am Sonntag и один для Bild. В последнем опросе для Bild am Sonntag "АдГ" получила 25%, а ХДС/ХСС – 26%. С 1 по 5 сентября было опрошено 1 287 человек.

Другой опрос показал, что оценка немцами работы на посту федерального канцлера Фридриха Мерца упала до самого низкого уровня со времени назначения нового правительства.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия оспаривает это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

