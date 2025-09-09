В Єврокомісії закликали відкрити перший кластер з Україною "без зволікань"

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос наполягає на відкритті першого переговорного кластера з Україною, оскільки та виконала всі необхідні для цього умови.

Про це Кос сказала у вівторок під час виступу в Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

Кос зазначила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера, тому заслуговує, щоб це було зроблено.

"Хотіла би наголосити, що твердження деяких людей про те, що ми застрягли в процесі розширення, не відповідають дійсності. З технічної точки зору ми дійсно багато працюємо, і за кілька тижнів ми будемо готові відкрити всі кластери, але рішення має ухвалити Рада (ЄС). Тому я закликаю Раду без подальших затримок ухвалити рішення про відкриття першого кластера", – заявила Кос.

Вона додала, що Єврокомісія заохочує Україну продовжувати роботу над реалізацією дорожніх карт, а особливо над планом дій щодо меншин.

Нагадаємо, Україна та Єврокомісія розпочали скринінг вже за останнім кластером переговорів про вступ, що присвячений сільському господарству.

Водночас Угорщина наполягає, що не змінить свого ставлення до вступу України в ЄС.

Угорщина заявляє, що не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", тому що це нібито знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".