В Еврокомиссии призвали открыть первый кластер с Украиной "без промедлений"

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос настаивает на открытии первого переговорного кластера с Украиной, поскольку та выполнила все необходимые для этого условия.

Об этом Кос сказала во вторник во время выступления в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда".

Кос отметила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера, поэтому заслуживает, чтобы это было сделано.

"Хотела бы подчеркнуть, что утверждение некоторых людей о том, что мы застряли в процессе расширения, не соответствуют действительности. С технической точки зрения мы действительно много работаем, и через несколько недель мы будем готовы открыть все кластеры, но решение должен принять Совет (ЕС). Поэтому я призываю Совет без дальнейших задержек принять решение об открытии первого кластера", – заявила Кос.

Она добавила, что Еврокомиссия поощряет Украину продолжать работу над реализацией дорожных карт, а особенно над планом действий в отношении меньшинств.

Напомним, Украина и Еврокомиссия начали скрининг уже по последнему кластеру переговоров о вступлении, посвященный сельскому хозяйству.

В то же время Венгрия настаивает, что не изменит своего отношения к вступлению Украины в ЕС.

Венгрия заявляет, что не позволит "протолкнуть Украину в ЕС", потому что это якобы уничтожит венгерских фермеров, венгерскую продовольственную безопасность и "позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию".