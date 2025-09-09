Премьер Франции подал Макрону заявление об отставке

Во Франции Франсуа Байру, чье правительство накануне получило вотум недоверия в парламенте, подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Байру во вторник прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать главе государства заявление об отставке. Он пересек ворота президентской резиденции на своем служебном автомобиле незадолго до 13:30 по местному времени.

Впоследствии Байру покинул Елисейский дворец после подачи заявления об отставке Макрону. Он вернулся в здание правительства, где будет заниматься текущими делами до назначения нового премьер-министра.

Национальная ассамблея Франции в понедельник прогнозируемо провалила голосование за вотум доверия правительству Франсуа Байру, что означает отставку премьера и министров.

Ожидается, что Макрон назначит преемника Байру в ближайшие дни.

По данным СМИ, Макрон приближается к назначению министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню следующим премьер-министром