Глава МЗС Чехії після удару по Яровій: настав час жорстких санкцій

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після авіаудару РФ по Яровій на Донеччині закликав до жорстких санкцій проти Росії.

Про це чеський міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Російські терористи, відзначив Ліпавський, скоїли ще одне холоднокровне вбивство в Донецькій області, де вони вбили понад 20 невинних цивільних осіб.

"Настав час для жорсткіших санкцій, сильнішої підтримки України та справедливості для жертв", – написав міністр закордонних справ Чехії.

Президент Володимир Зеленський повідомив 9 вересня, що російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям, за попередньою інформацією, загинули понад 20 людей.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Україна інформує міжнародних партнерів про вбивство Росією 21 людини у селищі Ярова та очікує рішучої реакції.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив російську атаку по селищу Ярова.