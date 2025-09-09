Глава МИД Чехии после удара по Яровой: пришло время жестких санкций

Глава МИД Чехии Ян Липавский после авиаудара РФ по Яровой в Донецкой области призвал к жестким санкциям против России.

Об этом чешский министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Российские террористы, отметил Липавский, совершили еще одно хладнокровное убийство в Донецкой области, где они убили более 20 невинных гражданских лиц.

"Настало время для более жестких санкций, более сильной поддержки Украины и справедливости для жертв", – написал министр иностранных дел Чехии.

Президент Владимир Зеленский сообщил 9 сентября, что российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям, по предварительной информации, погибли более 20 человек.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина информирует международных партнеров об убийстве Россией 21 человека в поселке Яровая и ожидает решительной реакции.

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил российскую атаку на поселок Яровая.