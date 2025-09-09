В ЕС небольшое большинство европейцев хочет отставки Урсулы фон дер Ляйен из-за соглашения с США

Незначительное большинство граждан Европейского Союза считает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку после заключения торгового соглашения с США.

Об этом пишет Politico со ссылкой на опрос Eurobazooka, передает "Европейская правда".

На вопрос о будущем фон дер Ляйен 39% респондентов ответили, что "очень одобряют" ее отставку, 21% – "скорее одобряют", и только 8% – "очень против".

Большинство критики связано с торговым соглашением между ЕС и США, заключенным этим летом после того, как президент США Дональд Трамп угрожал ввести 30-процентные пошлины на европейский экспорт в случае отсутствия договоренности.

Согласно опросу, 52% респондентов заявили, что чувствуют себя "униженными" этим соглашением, особенно во Франции (65%) и Испании (56%).

Три четверти опрошенных считают, что фон дер Ляйен не смогла защитить европейские интересы, а только 19% оценили ее деятельность положительно. 77% респондентов считают, что соглашение в основном выгодно экономике США, а 42% прогнозируют, что больше всего пострадают европейские компании.

Опрос Eurobazooka был проведен компанией Cluster17 в конце августа – начале сентября во Франции, Испании, Италии, Германии и Польше. В каждой стране в исследовании приняли участие около 1000 человек.

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

В то же время немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США.

21 августа стало известно, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические генерики.