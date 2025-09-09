Рютте та Шмигаль у Лондоні обговорили підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Лондоні провів зустріч із українським міністром оборони Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорили подальшу підтримку України.

Про це Рютте повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У вівторок, 9 вересня, під час перебування в Лондоні Рютте зустрівся з Шмигалем – вони обговорили питання подальшої підтримки України.

"Позиція НАТО є чіткою: ми й надалі будемо підтримувати вас. Союзники об’єдналися в прагненні покласти край цій війні та досягти справедливого і тривалого миру", – наголосив генеральний секретар НАТО.

Зауважимо, цього дня у Лондоні відбулося засідання формату "Рамштайн". Під час нього міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України, а також анонсував початок нової ініціативи із закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.