Рютте и Шмыгаль в Лондоне обсудили поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Лондоне провел встречу с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем, во время которой они обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом Рютте сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 9 сентября, во время пребывания в Лондоне Рютте встретился с Шмыгалем – они обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины.

"Позиция НАТО четкая: мы и в дальнейшем будем поддерживать вас. Союзники объединились в стремлении положить конец этой войне и достичь справедливого и прочного мира", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Отметим, в этот день в Лондоне состоялось заседание формата "Рамштайн". Во время него министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину, а также анонсировал начало новой инициативы по закупкам дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины на 300 млн евро.