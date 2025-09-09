В США говорят, что предупредили Катар о ударе Израиля по лидерам ХАМАС

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность после удара Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Левитт, во вторник утром американские военные проинформировали администрацию Трампа о том, что Израиль собирается нанести удар по Катару.

"Односторонние бомбардировки Катара – суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, который очень упорно работает, смело рискуя вместе с нами, чтобы добиться мира, – не способствуют достижению целей Израиля или Америки", – сказала она.

В то же время пресс-секретарь Белого дома добавила, что "ликвидация ХАМАС, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью".

"Президент Трамп немедленно поручил специальному посланнику Виткоффу проинформировать катарскую сторону о предстоящем ударе, что тот и сделал", – рассказала Левитт.

По ее словам, после удара Трамп поговорил как с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так и с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и заверил его, что "такое больше не повторится на их территории".

Соединенные Штаты считают Катар надежным союзником в Персидском заливе и полагаются на катарцев как посредников в переговорах, направленных на достижение перемирия в войне в Газе.

Армия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохи. По данным СМИ, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

Действия Израиля уже осудили лидеры Франции и Великобритании.

Удар произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.