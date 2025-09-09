Укр Рус Eng

В США говорят, что предупредили Катар о ударе Израиля по лидерам ХАМАС

Новости — Вторник, 9 сентября 2025, 22:04 — Олег Павлюк

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность после удара Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Левитт, во вторник утром американские военные проинформировали администрацию Трампа о том, что Израиль собирается нанести удар по Катару.

"Односторонние бомбардировки Катара – суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, который очень упорно работает, смело рискуя вместе с нами, чтобы добиться мира, – не способствуют достижению целей Израиля или Америки", – сказала она.

В то же время пресс-секретарь Белого дома добавила, что "ликвидация ХАМАС, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью".

"Президент Трамп немедленно поручил специальному посланнику Виткоффу проинформировать катарскую сторону о предстоящем ударе, что тот и сделал", – рассказала Левитт.

По ее словам, после удара Трамп поговорил как с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так и с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и заверил его, что "такое больше не повторится на их территории".

Соединенные Штаты считают Катар надежным союзником в Персидском заливе и полагаются на катарцев как посредников в переговорах, направленных на достижение перемирия в войне в Газе.

Армия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохи. По данным СМИ, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

Действия Израиля уже осудили лидеры Франции и Великобритании.

Удар произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Израиль
Реклама: