Большинство поляков негативно оценивают работу Туска

Более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует новый опрос IBRiS для Onet.

Опрос был проведен 19-20 сентября 2025 года методом телефонных, стандартизированных компьютерных анкетных интервью (CATI) на выборке 1,1 тысячи взрослых поляков.

Респондентов спросили, как они оценивают деятельность премьер-министра Дональда Туска. 41,7% опрошенных указали ответ "однозначно плохо". Еще 11,6% выбрали "скорее плохо". Вместе это дает более 53% негативных оценок.

Это тревожный сигнал для правительства, поскольку более половины общества не одобряет направление, в котором движется нынешняя политика правительства.

"Однозначно хорошо" деятельность премьер-министра оценивают 15,7% респондентов. 24% указали ответ "скорее хорошо". Это в целом 39,7% положительных оценок и результат ниже суммы негативных оценок.

Издание напоминает, что Туск в сентябрьском рейтинге доверия к политикам в Польше занял четвертое место. Перед Туском оказались президент Кароль Навроцкий, глава МИД Радослав Сикорский и ультраправый депутат Кшиштоф Босак.

Как сообщалось, в Польше выросло количество противников поддержки евроатлантической интеграции Украины, сейчас это почти 53%.

Также опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам.