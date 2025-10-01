Польша еще на полгода продлевает пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша продолжает пограничный контроль с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года.

Об этом объявило Министерство внутренних дел и администрации страны, сообщает "Европейская правда".

Глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский подписал постановление о продлении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой.

Оно вступит в силу 5 октября этого года и продолжит контроль еще на полгода – до 4 апреля 2026 года.

"Мы продолжаем контроль, чтобы контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу. Мы выявляем лиц, которые незаконно пытаются переправлять мигрантов на Запад. Ключевой задачей для пограничной службы остается сохранение герметичности и защита границы с Беларусью от миграционного давления", – заявил Кервиньский, которого цитируют на платформе X.

Контроль на границах с Германией и Литвой был введен в Польше 7 июля.

Действующее на сегодня распоряжение продлило контроль с 6 августа до 4 октября.

В рамках восстановленного контроля на границах с Германией и Литвой польские пограничники, при поддержке полиции и военных, могут останавливать для проверки выбранные транспортные средства.

По мнению правительства, это необходимо для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов.