Прем'єр Молдови на першому після виборів засіданні уряду: Кремль не дасть нам спокою

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан провів 1 жовтня перше засідання уряду після парламентських виборів, на якому спрогнозував подальші втручання Кремля у молдовську політику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Речан подякував громадянам, які прийшли на голосування, і держструктурам, відповідальним за проведення виборів, але зазначив, що розслаблятися поки що рано.

"Не думаю, що Кремль просто не дасть нам спокою, але ми знаємо, що робити далі", – зазначив він.

"Ми повинні будувати стійкі інститути, завершити реформу правосуддя, і тоді ми зможемо створити Європу тут, у себе вдома", – додав Речан міністрам.

Він також подякував усім виборцям, "незалежно від того, за кого вони голосували".

Нагадаємо, 28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми результатами, партія влади PAS може отримати в парламенті 55 місць – тобто одноосібну більшість.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.

Або дивіться відео: Молдова перемогла у Путіна з рахунком 3:0. Які є наслідки для України?