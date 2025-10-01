Премьер Молдовы на первом после выборов заседании правительства: Кремль не даст нам покоя

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан провел 1 октября первое заседание правительства после парламентских выборов, на котором спрогнозировал дальнейшие вмешательства Кремля в молдовскую политику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Речан поблагодарил граждан, которые пришли на голосование, и госструктуры, ответственные за проведение выборов, но отметил, что расслабляться пока рано.

"Не думаю, что Кремль просто оставит нас в покое, но мы знаем, что делать дальше", – отметил он.

"Мы должны строить устойчивые институты, завершить реформу правосудия, и тогда мы сможем создать Европу здесь, у себя дома", – добавил Речан министрам.

Он также поблагодарил всех избирателей, "независимо от того, за кого они голосовали".

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, партия власти PAS может получить в парламенте 55 мест – то есть единоличное большинство.

