Латвійська прем’єрка впевнена, що заморожені активи РФ "придатні до використання"

Латвія вважає, що Європейський Союз повинен використати заморожені активи Росії для допомоги Україні, і давно очікує відповідну пропозицію від Європейської комісії.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня перед початком неформального засідання лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня.

У Латвії переконані, що ЄС має направити заморожені активи РФ на підтримку України.

"Ми вже довгий час закликаємо використовувати ці заморожені активи на користь України. Але тепер Комісія має пропозицію, і нам справді потрібно побачити її деталі. Я вважаю, що ми повинні використати заморожені російські активи", – заявила Сіліня.

Вона додала, що "Україні конче потрібні значні фінансові ресурси, щоб підсилити свою армію, отримати гарантії безпеки та задовольнити свої військові потреби – це те, що їй потрібно сьогодні, а не десь пізніше".

"Тож нам необхідно ухвалити рішення, і ці активи дійсно придатні до використання", – підсумувала прем’єрка Латвії.

Як повідомляла "Європейська правда", головуюча у ЄС Данія підтримує ідею Європейської комісії щодо надання Україні "репараційної позики", використовуючи для цього заморожені у Євросоюзі активи Росії.

Також Швеція й Фінляндія у спільній заяві 1 жовтня закликали використати заморожені активи РФ для допомоги Україні у 2026-2027 роках.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 млрд євро.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні 140 млрд євро з заморожених активів, які зберігаються в депозитарії Euroclear, що базується в Бельгії – щоб Україна використовувала ці гроші для покриття своїх військових потреб протягом наступних 2-3 років.