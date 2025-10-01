Латвийский премьер уверена, что замороженные активы РФ "пригодны к использованию"

Латвия считает, что Европейский Союз должен использовать замороженные активы России для помощи Украине, и давно ожидает соответствующее предложение от Европейской комиссии.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня перед началом неформального заседания лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.

В Латвии убеждены, что ЕС должен направить замороженные активы РФ на поддержку Украины.

"Мы уже долгое время призываем использовать эти замороженные активы в пользу Украины. Но теперь Комиссия имеет предложение, и нам действительно нужно увидеть его детали. Я считаю, что мы должны использовать замороженные российские активы", – заявила Силиня.

Она добавила, что "Украине очень нужны значительные финансовые ресурсы, чтобы усилить свою армию, получить гарантии безопасности и удовлетворить свои военные потребности – это то, что ей нужно сегодня, а не где-то позже".

"Поэтому нам необходимо принять решение, и эти активы действительно пригодны к использованию", – подытожила премьер Латвии.

Как сообщала "Европейская правда", председательствующая в ЕС Дания поддерживает идею Европейской комиссии о предоставлении Украине "репарационного займа", используя для этого замороженные в Евросоюзе активы России.

Также Швеция и Финляндия в совместном заявлении 1 октября призвали использовать замороженные активы РФ для помощи Украине в 2026-2027 годах.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине 140 млрд евро из замороженных активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии – чтобы Украина использовала эти деньги для покрытия своих военных нужд в течение следующих 2-3 лет.