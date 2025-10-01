Каллас считает, что в причастности России к подозрительным инцидентам по всей Европе мало сомнений

Главный дипломат ЕС Кая Каллас дала понять, что практически не сомневается в том, что за рядом подозрительных инцидентов в Европе в последнее время стоит Россия, и такое поведение нельзя оставить без решительной реакции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед евросаммитом в Копенгагене 1 октября.

Во вступительном слове о содержании встречи Каллас отметила, что "мы можем видеть явную эскалацию со стороны России, которая прибегает к различным вмешательствам".

Впоследствии ее спросили о последней серии подозрительных инцидентов в странах Европы.

"Конечно, это не назвали атакой кого-то конкретного, но тенденция очень очевидна. Мы наблюдаем заметную эскалацию гибридных атак по всей Европе. Как сказал генсек НАТО Марк Рютте, это не гибридные атаки, а поддерживаемый государством терроризм, и мы должны дать на это очень решительный ответ", – сказала Кая Каллас.

На уточняющие вопросы она ответила, что о причастности России должны комментировать страны-члены на основе тех доказательств, которые у них есть.

Напомним, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сбивать беспилотники-нарушители ракетами неоправданно дорого, поэтому для противодействия вражеским дронам будут внедрены новые технологии.

