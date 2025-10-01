Зеленский обсудил с британской принцессой возвращение похищенных РФ украинских детей

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британской принцессой Анной вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей.

Как пишет "Европейская правда", о разговоре рассказали в пресс-службе главы государства.

Во время встречи в Софии Киевской президент выразил благодарность принцессе Анне за то, что она посетила ветеранов и пообщалась с ними.

"Одна из ключевых тем встречи – возвращение украинских детей, которых похитила Россия. Глава государства отметил, что Соединенное Королевство принимает активное участие в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей. Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку всех своих инициатив", – говорится в сообщении.

Принцесса Анна рассказала о встрече с детьми, которых удалось вернуть домой.

Президент подчеркнул, что каждый ребенок важен и нужно делать все для их реинтеграции. Владимир Зеленский пригласил принцессу принять участие в следующем саммите Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Кроме того, во время встречи обсудили реабилитацию украинских воинов, в частности с привлечением животных, и методики, которые используются для восстановления физического и ментального здоровья пациентов. Также обменялись мнениями по внедрению практик безбарьерности для полноценной общественной реинтеграции.

Британская принцесса Анна 30 сентября находилась с неанонсированным визитом в Киеве, который назвала проявлением солидарности с семьями и детьми в условиях войны.

Перед этим в середине сентября в Киев приезжал принц Гарри с оргкомандой Invictus Games.

Гарри стал вторым членом Королевской семьи, который посетил Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Его тетя, Софи, герцогиня Эдинбургская, приезжала в Киев в прошлом году.