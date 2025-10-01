В Германии двух мужчин осудили за поставки РФ электроники к беспилотникам

Земельный суд немецкого Гамбурга приговорил двух мужчин к тюремному заключению за поставки в Россию электроники для беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Они были признаны виновными в уголовных и коммерческих нарушениях Закона о внешней торговле в десяти случаях, говорится в сообщении суда.

Главный обвиняемый будет заключен в тюрьму на шесть лет и девять месяцев, соответчик – на три года и шесть месяцев. Против обоих было вынесено решение о конфискации доходов на общую сумму 63 600 евро.

Ответственная палата признала доказанным, что в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года оба мужчины поставили в Россию электрические компоненты на сумму почти 1,2 млн евро, которые могли быть использованы для создания военных дронов.

При этом они сознательно проигнорировали соответствующие меры эмбарго Европейского Союза. Среди них были диоды, микросхемы и транзисторы, которые также используются для создания военных дронов.

Ранее в сентябре земельный суд Гамбурга объявил приговоры пятерым обвиняемым в нарушении санкционного режима против России.

Ранее сообщалось, что немецкий суд решил начать уголовное производство против двух бывших руководителей немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций за содействие экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.

В прошлом году в немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций.