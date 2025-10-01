У Молдові хочуть призупинити діяльність партії, глава якої зазіхала на Одещину

Міністерство юстиції Молдови подало до Апеляційної палати Кишинева клопотання про призупинення діяльності партії Moldova Mare ("Велика Молдова") Вікторії Фуртуне.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у середу.

Молдовське Міністерство юстиції через суд вимагає обмеження діяльності Moldova Mare на 12 місяців і застосування запобіжних заходів до ухвалення рішення.

Підставою для такого кроку стало звернення Центральної виборчої комісії Молдови, яка дійшла висновку, що партія Фуртуне "вчинила серйозні порушення демократичного виборчого процесу".

"Згідно з інформацією, отриманою від правоохоронних органів, політична партія Moldova Mare отримала зовнішнє фінансування з Російської Федерації через банк "Промсвязьбанк", пов'язаний з групою Шора", – ідеться в повідомленні.

Мінʼюст Молдови додає, що такі дії "становлять загрозу державній безпеці та порушують цілісність виборчого процесу".

Формальна ідеологія Moldova Mare – молдовський націоналізм, але на практиці це віртуальна партія. Її створила і очолює Вікторія Фуртуне – людина молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз живе у Москві та працює на Кремль, координуючи російські активності у Молдові.

Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

Вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.