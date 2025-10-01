В Молдове хотят приостановить деятельность партии, глава которой посягала на Одесскую область

Министерство юстиции Молдовы подало в Апелляционную палату Кишинева ходатайство о приостановлении деятельности партии Moldova Mare ("Великая Молдова") Виктории Фуртуне.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в среду.

Молдовское Министерство юстиции через суд требует ограничения деятельности Moldova Mare на 12 месяцев и применения мер пресечения до принятия решения.

Основанием для такого шага стало обращение Центральной избирательной комиссии Молдовы, которая пришла к выводу, что партия Фуртуне "совершила серьезные нарушения демократического избирательного процесса".

"Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, политическая партия Moldova Mare получила внешнее финансирование из Российской Федерации через банк „Промсвязьбанк", связанный с группой Шора", – говорится в сообщении.

Минюст Молдовы добавляет, что такие действия "представляют угрозу государственной безопасности и нарушают целостность избирательного процесса".

Формальная идеология Moldova Mare – молдовский национализм, но на практике это виртуальная партия. Ее создала и возглавляет Виктория Фуртуне – человек молдовского олигарха-беглеца Илана Шора, который сейчас живет в Москве и работает на Кремль, координируя российские активности в Молдове.

Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион на юге современной Одесской области.

Она, наряду с рядом молдовских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.