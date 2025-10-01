Макрон предупредил о "тайной армии" ботов РФ, которые разъедают западные демократии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для европейцев было бы наивностью не признать наличие "тайной армии" ботов России, которые манипулируют и стремятся разрушить западные демократии изнутри.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

Макрон отметил, что на Западе долгое время недооценивали Россию.

"Россия может быть экономически гораздо слабее Европы, ее население сокращается, а промышленность не является инновационной. Но она производит гораздо больше оружия, и более быстрыми темпами. Мы недооценили угрозу", – заявил он.

Французский президент повторил свой тезис о том, что Европа находится в перманентном состоянии конфронтации.

"Наряду с терроризмом, Россия является самой большой структурной угрозой для европейцев. Она ставит под угрозу нашу коллективную безопасность через вмешательство в наши избирательные кампании, кибератаки, убийства оппозиционных деятелей и миграционные потоки, которые используются как рычаги влияния. Россия испытывает нашу противовоздушную оборону и изменила свою ядерную доктрину", – перечислил он.

Макрон также отметил, что на Западе недооценили степень влияния россиян на общественное мнение, из-за распространения неправды.

"Наши открытые общества уязвимы к информационной войне. Мы будем наивными, если не признаем, что российская тайная армия распространяется в наших демократиях. Она состоит из этих маленьких, безликих воинов, которых называют цифровыми ботами. Они манипулируют демократией во Франции, Германии и Европе", – отметил президент Франции.

Напомним, после вторжения российских дронов в Польшу премьер-министр Дональд Туск подчеркнул в социальных сетях, что распространение российской пропаганды и дезинформации является действием во вред польскому государству.