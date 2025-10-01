Макрон: казати Москві, чого ми не будемо робити – ознака слабкості

Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що Росію слід тримати в невизначеності, а казати, що Європа буде чи не буде робити – неправильно.

Про це він сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

Макрон відповідав на питання про те, чи варто збивати російські військові літаки, які порушують європейський повітряний простір.

"Згідно з доктриною стратегічної невизначеності, я можу сказати, що немає нічого неможливого. Росія вторглася в Україну без попередження. Україна чинила опір. Але вже навесні 2022 року наші американські партнери заявили, що не будуть вводити війська. Ми неодноразово говорили Москві, чого ми не будемо робити. Це ознака слабкості", – заявив він.

"Ми повинні заколисувати Путіна в невизначеності. І ми повинні зменшити нашу залежність, особливо від американців", – наголосив Макрон.

У цьому ж інтерв'ю Емманюель Макрон заявив, що для європейців було б наївністю не визнати наявність "таємної армії" ботів Росії, які маніпулюють і прагнуть зруйнувати західні демократії зсередини.

Макрон заявив 1 жовтня, що Європа перебуває "в конфронтації з Росією" і що "не повинно бути ніякої слабкості".