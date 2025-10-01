Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что Россию следует держать в неопределенности, а говорить, что Европа будет или не будет делать – неправильно.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

Макрон отвечал на вопрос о том, стоит ли сбивать российские военные самолеты, которые нарушают европейское воздушное пространство.

"Согласно доктрине стратегической неопределенности, я могу сказать, что нет ничего невозможного. Россия вторглась в Украину без предупреждения. Украина оказала сопротивление. Но уже весной 2022 года наши американские партнеры заявили, что не будут вводить войска. Мы неоднократно говорили Москве, чего мы не будем делать. Это признак слабости", – заявил он.

"Мы должны убаюкивать Путина в неопределенности. И мы должны уменьшить нашу зависимость, особенно от американцев", – подчеркнул Макрон.

В этом же интервью Эмманюэль Макрон заявил, что для европейцев было бы наивностью не признать наличие "тайной армии" ботов России, которые манипулируют и стремятся разрушить западные демократии изнутри.

Макрон заявил 1 октября, что Европа находится "в конфронтации с Россией" и что "не должно быть никакой слабости".