Французькі ультраправі знову отримали керівні посади в парламенті завдяки Макрону
Двоє депутатів ультраправого "Національного обʼєднання" у Франції були обрані на посаду віцеспікерів нижньої палати парламенту, що сталось удруге в її історії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.
Національна асамблея у середу переобрала склад Бюро – керівного органу палати, який складається з 22 членів, зокрема спікера та шести віцеспікерів.
"Національне обʼєднання", яке має 143 мандатів у своїй фракції, отримало двох віцеспікерів – Себастьєна Шеню та Елен Ляпорт.
У попередній сесії Нацасамблеї, нагадаємо, французькі ультраправі не здобули жодного місця в Бюро через обʼєднання проти них центристів і лівих, хоча мали своїх представників там у 2022-2024 роках.
Цього ж разу обрання представників "Нацобʼєднання" забезпечили фракції, що орієнтуються на президента Емманюеля Макрона. Вони пояснили це бажанням уникнути непропорційного представництва лівих груп у Бюро.
У "Національному обʼєднанні" раніше говорили, що готуються до можливих дострокових виборів і розраховують отримати більшість у парламенті.
