Французькі ультраправі знову отримали керівні посади в парламенті завдяки Макрону

Двоє депутатів ультраправого "Національного обʼєднання" у Франції були обрані на посаду віцеспікерів нижньої палати парламенту, що сталось удруге в її історії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Національна асамблея у середу переобрала склад Бюро – керівного органу палати, який складається з 22 членів, зокрема спікера та шести віцеспікерів.

"Національне обʼєднання", яке має 143 мандатів у своїй фракції, отримало двох віцеспікерів – Себастьєна Шеню та Елен Ляпорт.

У попередній сесії Нацасамблеї, нагадаємо, французькі ультраправі не здобули жодного місця в Бюро через обʼєднання проти них центристів і лівих, хоча мали своїх представників там у 2022-2024 роках.

Цього ж разу обрання представників "Нацобʼєднання" забезпечили фракції, що орієнтуються на президента Емманюеля Макрона. Вони пояснили це бажанням уникнути непропорційного представництва лівих груп у Бюро.

У "Національному обʼєднанні" раніше говорили, що готуються до можливих дострокових виборів і розраховують отримати більшість у парламенті.

Читайте також: Більше не друзі Путіна, але це не точно. Що пов'язує партію Ле Пен із Кремлем.