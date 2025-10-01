Французские ультраправые вернули руководящие посты в парламенте благодаря Макрону

Два депутата ультраправого "Национального объединения" во Франции были избраны на должность вице-спикеров нижней палаты парламента, что произошло во второй раз в ее истории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Национальная ассамблея в среду переизбрала состав Бюро – руководящего органа палаты, который состоит из 22 членов, в том числе спикера и шести вице-спикеров.

"Национальное объединение", которое имеет 143 мандата в своей фракции, получило двух вице-спикеров – Себастьяна Шеню и Элен Ляпорт.

В предыдущей сессии Нацассамблеи, напомним, французские ультраправые не получили ни одного места в Бюро из-за объединения против них центристов и левых, хотя имели своих представителей там в 2022-2024 годах.

На этот раз избрание представителей "Нацобъединения" обеспечили фракции, ориентирующиеся на президента Эмманюэля Макрона. Они объяснили это желанием избежать непропорционального представительства левых групп в Бюро.

В "Национальном объединении" ранее говорили, что готовятся к возможным досрочным выборам и рассчитывают получить большинство в парламенте.

