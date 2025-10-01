В Естонії знову зросла кількість людей, які відмовляються від громадянства РФ

За даними Міністерства внутрішніх справ Естонії, після тимчасового спаду в 2024 році кількість людей, які звільнилися від громадянства Росії, знову почала збільшуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними естонського МВС, якщо у 2024 році було оформлено 107 підтверджень про звільнення від російського громадянства, то станом на 25 серпня 2025 року вже було зафіксовано 126 випадків.

Причиною тимчасового призупинення подачі заяв стало набуття чинності новим законом про громадянство Росії у жовтні 2023 року. Після цього російське посольство в Естонії не приймало заяви до лютого 2024-го.

"Відтоді процес відновився, однак через закриття консульств у Тарту і Нарві та скорочення числа співробітників посольства в Таллінні черги на подачу заяв залишаються довгими", – сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Нагадаємо, навесні 2025 року в Естонії затвердили зміни до конституції, скасувавши право голосу на місцевих виборів для резидентів Естонії, які не є громадянами ані Естонії, ані жодної з країн ЄС (крім осіб без громадянства).

Цьому передувала тривала дискусія про позбавлення на місцевих виборах права голосу резидентів-громадян Росії та Білорусі з міркувань нацбезпеки.