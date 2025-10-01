В Эстонии снова выросло количество людей, отказывающихся от гражданства РФ

По данным Министерства внутренних дел Эстонии, после временного спада в 2024 году количество людей, освободившихся от гражданства России, снова начало увеличиваться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным эстонского МВД, если в 2024 году было оформлено 107 подтверждений об освобождении от российского гражданства, то по состоянию на 25 августа 2025 года уже было зафиксировано 126 случаев.

Причиной временной приостановки подачи заявлений стало вступление в силу нового закона о гражданстве России в октябре 2023 года. После этого российское посольство в Эстонии не принимало заявления до февраля 2024 года.

"С тех пор процесс возобновился, однако из-за закрытия консульств в Тарту и Нарве и сокращения числа сотрудников посольства в Таллинне очереди на подачу заявлений остаются длинными", – сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Напомним, весной 2025 года в Эстонии утвердили изменения в конституцию, отменив право голоса на местных выборах для резидентов Эстонии, которые не являются гражданами ни Эстонии, ни какой-либо из стран ЕС (кроме лиц без гражданства).

Этому предшествовала длительная дискуссия об лишении на местных выборах права голоса резидентов-граждан России и Беларуси из соображений национальной безопасности.