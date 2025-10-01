Кантон у Швейцарії забезпечить молодь безоплатними контрацептивами

Законодавчий орган франкомовного кантону Невшатель на заході Франції проголосував за забезпечення безоплатних засобів контрацепції для молоді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTS.

Депутати Невшателю підтримали громадську ініціативу, яка вимагала зробити засоби контрацепції безкоштовними для всіх людей віком до 30 років на території кантону.

На думку авторів пропозиції, "доступ до контрацепції не повинен бути ні розкішшю, ні привілеєм". Там зазначили, що вартість контрацепції в Швейцарії подекуди в 14 разів вища, ніж у сусідніх країнах.

Виконавча влада Невшателю виступила проти пропозиції, яку назвала "занадто широкою, щоб ефективно досягти своєї мети", але висловила готовністю розпочати дискусію, зосереджену насамперед на питаннях охорони здоров'я.

Тим не менш, законодавці схвалили пропозицію з невеликою перевагою: 50 голосів "за" і 48 голосів "проти", причому ще один депутат утримався.

Раніше повідомлялось, що доступ до безкоштовних контрацептивів для підлітків та обов'язкове статеве виховання у школах дозволило знизити кількість підліткових абортів у Фінляндії на 66% у період між 2000 та 2023 роком.

Минулого року депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.