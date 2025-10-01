Кантон в Швейцарии обеспечит молодежь бесплатными контрацептивами

Законодательный орган франкоязычного кантона Невшатель на западе Франции проголосовал за обеспечение бесплатных средств контрацепции для молодежи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTS.

Депутаты Невшателя поддержали общественную инициативу, которая требовала сделать средства контрацепции бесплатными для всех людей в возрасте до 30 лет на территории кантона.

По мнению авторов предложения, "доступ к контрацепции не должен быть ни роскошью, ни привилегией". Там отметили, что стоимость контрацепции в Швейцарии местами в 14 раз выше, чем в соседних странах.

Исполнительная власть Невшателя выступила против предложения, которое назвала "слишком широким, чтобы эффективно достичь своей цели", но выразила готовность начать дискуссию, сосредоточенную прежде всего на вопросах здравоохранения.

Тем не менее, законодатели одобрили предложение с небольшим преимуществом: 50 голосов "за" и 48 голосов "против", причем еще один депутат воздержался.

Ранее сообщалось, что доступ к бесплатным контрацептивам для подростков и обязательное половое воспитание в школах позволило снизить количество подростковых абортов в Финляндии на 66% в период между 2000 и 2023 годом.

В прошлом году депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.