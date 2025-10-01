У Молдові засудили до увʼязнення регіональних керівників неконституційної партії "Шор"

Суд у Молдові в середу засудив двох колишніх керівників територіальних організацій партії "Шор", визнаної неконституційною, до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Слідство встановило, що в липні-жовтні 2022 року двоє екскерівників відділень "Шору" отримували гроші від організованої злочинної групи для незаконного фінансування партії.

Ці кошти використовували для організації оплачених протестів і виплати "зарплат у конвертах" співробітникам територіальних офісів.

Суд визнав обох підсудних винними і засудив до пʼяти років увʼязнення, а також заборонив їм займатися фінансовою або бухгалтерською діяльністю в партіях і бути їхніми членами протягом чотирьох років.

Обвинувачені не з'явилися на оголошення вироку, тому суд замінив заборону на виїзд з країни арештом. Їх оголосили в розшук.

Нагадаємо, у червні 2023 року Конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської популістської партії "Шор", названої ім’ям її засновника, олігарха Ілана Шора. В країні тривають масштабні розслідування щодо джерел фінансування цієї партії та підкупу виборців.

Втім, соратники Шора під його керівництвом продовжують діяльність, створивши інші політсили, вони об’єдналися у блок "Перемога".

Сам Шор вже багато років перебуває за межами Молдови, де проти нього є кримінальні провадження і судові вироки – зокрема, у найвідомішій справі про "крадіжку мільярда" з банків Молдови.

Минулого тижня в Молдові передали до суду справу щодо іншого керівника місцевого осередку оголошеної неконституційною партії "Шор" щодо участі в незаконному фінансуванні політсили.