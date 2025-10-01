В Молдове приговорили к заключению региональных руководителей неконституционной партии "Шор"

Суд в Молдове в среду приговорил двух бывших руководителей территориальных организаций партии "Шор", признанной неконституционной, к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Следствие установило, что в июле-октябре 2022 года двое экс-руководителей отделений "Шора" получали деньги от организованной преступной группы для незаконного финансирования партии.

Эти средства использовались для организации оплаченных протестов и выплаты "зарплат в конвертах" сотрудникам территориальных офисов.

Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил к пяти годам тюремного заключения, а также запретил им заниматься финансовой или бухгалтерской деятельностью в партиях и быть их членами в течение четырех лет.

Обвиняемые не явились на оглашение приговора, поэтому суд заменил запрет на выезд из страны арестом. Их объявили в розыск.

Напомним, в июне 2023 года Конституционный суд Молдовы признал неконституционной деятельность пророссийской популистской партии "Шор", названной в честь ее основателя, олигарха Илана Шора. В стране продолжаются масштабные расследования относительно источников финансирования этой партии и подкупа избирателей.

Впрочем, соратники Шора под его руководством продолжают деятельность, создав другие политсилы, они объединились в блок "Победа".

Сам Шор уже много лет находится за пределами Молдовы, где против него есть уголовные производства и судебные приговоры – в частности, в самом известном деле о "краже миллиарда" из банков Молдовы.

На прошлой неделе в Молдове передали в суд дело в отношении другого руководителя местной ячейки объявленной неконституционной партии "Шор" об участии в незаконном финансировании политсилы.