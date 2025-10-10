Трамп считает, что Украина и РФ вскоре "сядут за стол переговоров"

Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Украина и Россия скоро проведут переговоры о мирном урегулировании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Белом доме, где принимал президента Финляндии Александра Стубба.

Трамп повторил, что считал урегулирование развязанной РФ войны проще, чем оно оказалось на самом деле.

Однако, как надеется президент США, "мы скоро добьемся успеха".

"Это ужасная война. Худшая со времен Второй мировой войны... У нас есть много причин, чтобы они это сделали, и я думаю, что они очень скоро сядут за стол переговоров", – сказал Трамп.

Напомним, после встречи Путина и Трампа на Аляске 15 августа американский президент начал все чаще публично критиковать Россию за нежелание идти на урегулирование войны в Украине.

После встречи с Владимиром Зеленским Трамп даже сказал, что верит в способность Украины вернуть оккупированные Россией территории.

Недавно президент США также выразил уверенность в том, что в конечном итоге ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.