В Норвегії побоюються реакції Трампа, якщо він не отримає Нобелівську премію

Норвезькі політики готуються до непередбачуваних наслідків для відносин країни зі США, якщо американський президент Дональд Трамп не отримає Нобелівську премію миру, яку він так хоче.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Норвезький Нобелівський комітет у четвер прямо заявив, що прийняв рішення про те, хто буде лауреатом премії миру 2025 року. Його мають оголосити 10 жовтня.

З огляду на терміни та склад незалежної комісії з п'яти осіб, більшість експертів та спостерігачів вважають, що Трамп навряд чи отримає премію, що викликає побоювання в Норвегії щодо його реакції на таке публічне ігнорування.

Зокрема, лідерка Соціалістичної лівої партії Норвегії Кірсті Бергсто та її речниця з питань зовнішньої політики заявили, що Осло має бути "готовим до всього".

"Нобелівський комітет є незалежним органом, і норвезький уряд не бере участі у визначенні лауреатів премії. Але я не впевнена, що Трамп це знає. Ми маємо бути готовими до будь-чого з його боку", – сказала Бергсто.

Лідер Партії зелених Норвегії Арільд Хермстад заявив, що незалежність Нобелівського комітету є запорукою авторитету премії.

"Добре, що Трамп підтримав нещодавню угоду про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Будь-який крок до припинення страждань у Газі є бажаним. Але один пізній внесок не може стерти роки насильства і розбрату", – додав він.

Газетний колумніст і аналітик Гаральд Стангелле припустив, що помста Трампа – якщо вона буде – може виявитися у вигляді мит, вимог про збільшення внесків до НАТО або навіть оголошення Норвегії ворогом.

Він сказав, що якщо Трамп переможе, це буде "найбільшою несподіванкою в історії Нобелівської премії миру".

Як відомо, Трамп неодноразово говорив, що завдяки йому у світі вдалось покласти край кільком збройним конфліктам, і натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

Раніше повідомляли, що в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.