В Норвегии опасаются реакции Трампа, если он не получит Нобелевскую премию

Норвежские политики готовятся к непредсказуемым последствиям для отношений страны с США, если американский президент Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира, которую он так хочет.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Норвежский Нобелевский комитет в четверг прямо заявил, что принял решение о том, кто будет лауреатом премии мира 2025 года. Его должны объявить 10 октября.

Учитывая сроки и состав независимой комиссии из пяти человек, большинство экспертов и наблюдателей считают, что Трамп вряд ли получит премию, что вызывает опасения в Норвегии относительно его реакции на такое публичное игнорирование.

В частности, лидер Социалистической левой партии Норвегии Кирсти Бергсто и ее пресс-секретарь по вопросам внешней политики заявили, что Осло должен быть "готовым ко всему".

"Нобелевский комитет является независимым органом, и норвежское правительство не участвует в определении лауреатов премии. Но я не уверена, что Трамп это знает. Мы должны быть готовыми к чему-либо с его стороны", – сказала Бергсто.

Лидер Партии зеленых Норвегии Арильд Хермстад заявил, что независимость Нобелевского комитета является залогом авторитета премии.

"Хорошо, что Трамп поддержал недавнее соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС. Любой шаг к прекращению страданий в Газе желателен. Но один поздний вклад не может стереть годы насилия и раздора", – добавил он.

Газетный колумнист и аналитик Харальд Стангелле предположил, что месть Трампа – если она будет – может проявиться в виде пошлин, требований об увеличении взносов в НАТО или даже объявления Норвегии врагом.

Он сказал, что если Трамп победит, это будет "самой большой неожиданностью в истории Нобелевской премии мира".

Как известно, Трамп неоднократно говорил, что благодаря ему в мире удалось положить конец нескольким вооруженным конфликтам, и намекал, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

Ранее сообщалось, что в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.