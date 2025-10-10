Reuters: Вашингтон готовит запрет китайским авиакомпаниям летать в США над Россией

В четверг администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять полеты над Россией на маршрутах в и из США.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Американские авиакомпании уже давно критикуют решение позволять китайским перевозчикам летать над территорией России на маршрутах в США, поскольку это дает им преимущество в виде сокращенного времени полета и меньшего расхода топлива, что снижает расходы.

Министерство транспорта США в четверг заявило в своем проекте распоряжения, что текущая ситуация является "несправедливой и привела к значительным негативным последствиям для конкурентоспособности американских авиаперевозчиков".

В документе также указано, что предложенное ограничение по использованию российского воздушного пространства в рамках разрешений для иностранных авиакомпаний, выданных в США, не касается грузовых рейсов.

Решение Министерства транспорта может повлиять на некоторые рейсы в США, которые выполняют Air China, China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern.

В распоряжении не упоминается гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, которая пролетает над Россией на маршруте из Нью-Йорка в Гонконг.

Предложение запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство на маршрутах в США появилось на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за ряда экономических вопросов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин проведут личную встречу в Южной Корее в конце октября.

Недавно Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином вопрос российско-украинской войны: он считает,

что Китай может способствовать мирному урегулированию.

Также Трамп говорил, что если бы Европа ударила санкциями по Китаю, который покупает нефть у России, то Пекин давил бы Москву, чтобы заставить ее закончить войну против Украины.