Посол ЄС про настання зими: з кожною атакою РФ очікування дедалі гірші

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на тлі систематичних російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України прогнозує важку зиму.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

У контексті масованих російських ударів посол ЄС розповіла, що міжнародна спільнота "мобілізується" і готова надавати необхідну допомогу.

"Як ви зазначили, атаки на енергетичну інфраструктуру – не новина, і хоча у нас були дві відносно "спокійні" зими щодо енергопостачання та опалення, очікування на цю зиму стають дедалі гіршими після кожної атаки. І в останні кілька днів ми зазнали двох великих ударів – у п’ятницю та неділю, 3 та 5 жовтня", – сказала Матернова.

Вона нагадала, що Європейський Союз наразі виділив понад 3 мільярди євро тільки на енергетику.

Також Матернова розповіла про зустріч із міністром енергетики та послами країн G7, "щоб обговорити поточний стан справ, атаки, потреби тощо".

"Отже, дійсно, очікуються можливі локальні відключення. І, сподіваємося, нам вдасться забезпечити достатні постачання. Ми постійно доставляємо великі генератори, трансформатори, ресурси для закупівлі газу та збільшення імпорту електроенергії", – розповіла посол ЄС.

При цьому вона визнала, що, враховуючи російські удари по газових об’єктах, Україна може зіткнутися з нестачею газу.

"Я думаю, що крім наявних ресурсів, через атаки на видобуток і розподіл газу, оцінки показують, що ще потрібно понад мільярд для закупівлі. Наразі при поточних атаках цього може вистачити, але якщо атаки продовжуватимуться й загострюватися, потреби, очевидно, зростуть", – зазначила Матернова.

В цьому ж інтерв’ю Матернова заявила, що вважає "попереджувальним ударом" російську атаку 28 серпня, внаслідок якої постраждала будівля представництва Євросоюзу у Києві.

При цьому вона запевнила, що попри атаки представництво ЄС та іншій європейські посольства продовжуватимуть роботу у звичному режимі.

Читайте інтерв’ю Матернової на сайті "Європейської правди" незабаром або дивіться відео.