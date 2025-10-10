Посол ЕС: ударами по энергообъектам Россия совершает непростительные военные преступления

Ударами по энергетическим объектам в Украине Россия совершает военные преступления, которые невозможно простить.

Об этом в пятницу утром написала в Facebook посол ЕС в Украине Катарина Матернова, пишет "Европейская правда".

В своих последних массовых атаках на Украину россияне, отметила Матернова, сосредоточились на энергетических объектах.

По ее словам, они стремятся лишить людей отопления, электроэнергии и воды накануне приближения зимы.

"Война в Украине продолжается ежедневно. Гибнут гражданские лица. Гибнут дети. Это непростительные военные преступления России. Я верю, что наступит день, когда они заплатят за это", – убеждена посол.

Матернова рассказала, что ночь на 10 октября провела на полу в ванной, поскольку Киев подвергся массированному обстрелу баллистическими и крылатыми ракетами и дронами.

"Ключевой целью была киевская теплоэлектростанция. На большей части левого берега и в пригороде Броварах десятки тысяч домохозяйств остались без электричества и воды! Многие здания в огне. Пока я пишу эти строки, спасатели все еще пробираются сквозь разрушенные здания. Многие люди получили ранения", – рассказала посол.

Ранее в интервью "Европейской правде" Матернова спрогнозировала тяжелую зиму для украинцев.

В этом же интервью Матернова заявила, что считает "предупредительным ударом" российскую атаку 28 августа, в результате которой пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве.

Читайте интервью Матерновой на сайте "Европейской правды".