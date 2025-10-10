СМИ: правительство Испании отреагировало на слова Трампа об исключении страны из НАТО

В испанском правительстве заявили, что сохраняют спокойствие, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о желании исключить Испанию из НАТО за недостаточные расходы на оборону.

Об этом агентству EFE рассказали собеседники в испанском правительстве, сообщает "Европейская правда".

В ответ на высказывания Трампа правительственные источники отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, является полноправным членом Альянса и предана НАТО.

В то же время лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо набросился с критикой на премьер-министра Педро Санчеса после заявления Трампа о том, что Испанию следует исключить из НАТО.

Как известно, Трамп предположил, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию, поскольку эта страна не тратит достаточно на оборону.

Американский президент и ранее критиковал Испанию за отказ увеличивать расходы на оборону.