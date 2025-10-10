Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

Послы G7 в пятницу провели срочную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора, чтобы обсудить помощь из-за российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Х председательства группы послов стран G7 в Украине, пишет "Европейская правда".

Кроме профильного министра Светланы Гринчук, во встрече приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", „Укрэнерго", "Энергоатома".

Согласно сообщению, они обсудили российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и поддержку Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении насущных потребностей.

G7 Ambassadors held urgent talks with Minister of Energy @s_grynchuk & key partners @NaftogazUkraine, Ukrenergo @energoatom_ua to discuss Russian large scale attacks on energy & civilian infrastructure & support to Ukraine against further attacks & addressing most pressing needs. pic.twitter.com/BWbTwhSq4q