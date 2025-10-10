Укр Рус Eng

Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

Новости — Пятница, 10 октября 2025, 12:39 — Кристина Бондарева

Послы G7 в пятницу провели срочную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора, чтобы обсудить помощь из-за российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Х председательства группы послов стран G7 в Украине, пишет "Европейская правда".

Кроме профильного министра Светланы Гринчук, во встрече приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", „Укрэнерго", "Энергоатома".

Согласно сообщению, они обсудили российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и поддержку Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении насущных потребностей.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров к решительному ответу на российские удары по критически важной гражданской инфраструктуре, нанесенные Россией ночью 10 октября.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударами по энергетическим объектам в Украине Россия совершает военные преступления, которые невозможно простить.

