У Франкфурті 17 поліцейських під слідством через потенційне зловживання службовим становищем

У Німеччині прокуратура проводить розслідування щодо 17 поліцейських з першого поліцейського відділку Франкфурта-на-Майні за підозрою у заподіянні тілесних ушкоджень, перешкоджанні правосуддю та переслідуванні невинних осіб.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Вранці в п'ятницю, 10 жовтня, прокуратура Франкфурта та Державне кримінальне управління провели масштабні обшуки за участю 150 співробітників.

У центрі уваги опинилися 17 поліцейських Франкфурта. Слідчі обшукали чотири поліцейські відділки та 21 приватну адресу.

За словами прокуратури, їх підозрюють у заподіянні тілесних ушкоджень при виконанні службових обов'язків, перешкоджанні правосуддю при виконанні службових обов'язків та переслідуванні невинних осіб.

Розслідування спрямовані проти п'яти поліцейських-жінок та 12 поліцейських-чоловіків віком від 24 до 56 років, які працювали в патрульній службі та на керівних посадах. Підозрювані, як стверджують слідчі, нібито заподіяли "невиправдане фізичне ушкодження" загалом шістьом чоловікам під час або після їх затримання в період з лютого до кінця квітня 2025 року.

Як зазначається, існують відеозаписи цих дій підозрюваних. За даними, поліцейські перебувають під слідством з липня.

У підозрюваних було вилучено кілька мобільних телефонів і пристроїв для зберігання даних, які зараз аналізуються. Розслідування триває. За словами представника прокуратури, на даний момент немає доказів екстремістських мотивів.

На початку червня писали, що відповідно до щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

Наприкінці серпня стало відомо, що у Німеччині зафіксовано зростання випадків праворадикального екстремізму у Бундесвері: лише у 2024 році через такі інциденти звільнили понад 90 військових.

Також писали, що у 2024 році у Німеччині кількість молодих людей, підозрюваних у скоєнні політичних злочинів праворадикального спрямування вдвічі перевищила кількість, яку фіксували у 2023-му.