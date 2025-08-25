У Бундесвері зростає кількість випадків праворадикального екстремізму

У Німеччині зафіксовано зростання випадків праворадикального екстремізму у Бундесвері: лише у 2024 році через такі інциденти звільнили понад 90 військових.

Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запитання депутата Бундестагу Зади Саліховіч, передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

Як зазначається, кількість інцидентів, пов'язаних з праворадикальним екстремізмом, у Збройних силах Німеччини зросла: у 2024 році 97 членів Збройних сил Німеччини були звільнені через інциденти, пов'язані з праворадикальним екстремізмом, а в 2023 – 62.

Федеральне міністерство оборони у своїй останній відповіді перелічує загалом 280 підозр у праворадикальному екстремізмі – це приблизно на 30% більше, ніж у 2023 році.

Парламентський уповноважений з питань Збройних сил вже навесні вказав на зростання кількості випадків із подібними цифрами. Міністерство оборони тепер наводить, серед інших, такий випадок: солдат у Кельні нібито співав праві екстремістські пісні та робив гітлерівський салют у травні 2024 року неодноразово.

Це один із десятків прикладів, які зараз викликають занепокоєння у Бундесвері.

Тільки в понад 17 підтверджених випадках солдати Бундесверу нібито робили гітлерівський салют у 2024 році. До відповідальних осіб надійшло набагато більше повідомлень про підозрілі інциденти: минулого року близько 50 солдатів підозрювалися в тому, що робили гітлерівський салют.

Як свідчить відповідь федерального уряду, близько 60 з обвинувачених солдатів спочатку зберегли доступ до зброї. Більше 20 з обвинувачених солдатів після того все ще працювали інструкторами. Ці цифри стосуються переважно солдатів і ще не включають резервістів Збройних сил Німеччини.

Наступного тижня очікується вичерпний звіт Координаційного управління з підозр у екстремізмі Міністерства оборони з додатковими цифрами.

Наразі у Бундесвері служать близько 180 тисяч професійних та тимчасових військовослужбовців, а також призовники та ще 80 тисяч цивільних співробітників.

Парламентський уповноважений з питань збройних сил Геннінг Отте заявив, що правова ситуація в боротьбі з екстремістами в Бундесвері покращилася. У 2023 році попередній уряд федеральної уряду вніс поправки до Закону про військовослужбовців, щоб спростити процедуру звільнення антиконституційних військовослужбовців з Бундесверу.

Отте пояснив, що Бундесвер вже роками вживає послідовних заходів для боротьби з екстремізмом.

Однак політик також закликав до швидшого розгляду підозрілих випадків військовою контррозвідкою та до швидких і ефективних перевірок безпеки.

"Цей процес необхідно терміново прискорити, оскільки неприпустимо, щоб підозрілі випадки і, перш за все, нові заяви надто довго чекали на необхідні перевірки військовою контррозвідкою", – сказав він.

На початку червня писали, що відповідно до щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини, ультраправа партія країни "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".

Читайте також статтю: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.