Во Франкфурте 17 полицейских под следствием из-за потенциального злоупотребления служебным положением

В Германии прокуратура проводит расследование относительно 17 полицейских из первого полицейского участка Франкфурта-на-Майне по подозрению в причинении телесных повреждений, препятствовании правосудию и преследовании невиновных лиц.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Утром в пятницу, 10 октября, прокуратура Франкфурта и Государственное уголовное управление провели масштабные обыски с участием 150 сотрудников.

В центре внимания оказались 17 полицейских Франкфурта. Следователи обыскали четыре полицейских участка и 21 частный адрес.

По словам прокуратуры, их подозревают в причинении телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей, препятствовании правосудию при исполнении служебных обязанностей и преследовании невиновных лиц.

Расследования направлены против пяти полицейских-женщин и 12 полицейских-мужчин в возрасте от 24 до 56 лет, которые работали в патрульной службе и на руководящих должностях. Подозреваемые, как утверждают следователи, якобы причинили "неоправданное физическое повреждение" в целом шести мужчинам во время или после их задержания в период с февраля до конца апреля 2025 года.

Как отмечается, существуют видеозаписи этих действий подозреваемых. По данным, полицейские находятся под следствием с июля.

У подозреваемых было изъято несколько мобильных телефонов и устройств для хранения данных, которые сейчас анализируются. Расследование продолжается. По словам представителя прокуратуры, на данный момент нет доказательств экстремистских мотивов.

