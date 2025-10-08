У Німеччині фіксують сплеск праворадикалізму серед підлітків

У 2024 році у Німеччині кількість молодих людей, підозрюваних у скоєнні політичних злочинів праворадикального спрямування вдвічі перевищила кількість, яку фіксували у 2023-му.

Про це свідчать дані федерального уряду, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

З 2020 року кількість молодих людей, підозрюваних у скоєнні політичних злочинів ультраправого спрямування, постійно зростає. Відповідь уряду Німеччини на запит парламентської фракції партії "Зелені", яка є у розпорядженні видання, свідчить, що у 2024 році він був удвічі вищим, ніж у 2023 році.

Зростання особливо значне у віковій групі від 14 до 17 років. Минулого року було 3854 підозрюваних, порівняно з 1785 у 2023 році. В обох роках майже 90% з них були юнаками.

Також спостерігалося значне зростання серед 13-річних. Чверть із 204 підозрюваних були дівчатами. Згідно з цифрами, "політично мотивовані злочини правого спрямування" також зросли серед 24-річних.

Згідно з відповіддю, зараз по всій Німеччині діє "велика кількість праворадикальних молодіжних груп та інших організацій, пов'язаних з дітьми та молоддю", деякі з яких об'єднані в мережі, а деякі діють незалежно одна від одної. Вони існують у середовищі праворадикальних партій, таких як, зокрема, "Альтернативи для Німеччини".

Зазначається, що з початку 2024 року спостерігається зростання кількості дітей та підлітків, які приєднуються до праворадикального руху. Такі групи, як "Jung & Stark", "Deutsche Jugend Voran", "Der Störtrupp" та "Letzte Verteidigungs Welle", вважаються особливо впливовими на національному рівні.

Загалом, за даними Міністерства внутрішніх справ, ці групи зараз характеризуються "більшою динамічністю та швидким темпом діяльності".

За допомогою месенджерів та соціальних мереж, без жорстких форм, функцій та ієрархій, вони здатні досягти високого "успіху мобілізації" в короткий термін. Очікується, "що ці можливості збільшаться в рази завдяки методам, що базуються на штучному інтелекті".

Окрім цього, зазначається, що вони вже досягають успіху в "передачі знань" щодо заходів захисту від органів безпеки.

На початку червня писали, що відповідно до щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

Наприкінці серпня писали, що у Німеччині зафіксовано зростання випадків праворадикального екстремізму у Бундесвері: лише у 2024 році через такі інциденти звільнили понад 90 військових.