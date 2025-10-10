Німеччина хоче організувати міжнародну конференцію з відновлення Гази

Німеччина хоче організувати міжнародну конференцію з Єгиптом для відновлення сектора Гази.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у п'ятницю німецький канцлер Фрідріх Мерц, його слова наводить AFP.

Головною метою цієї конференції "має бути задоволення найнагальніших потреб, таких як відновлення водо- та енергопостачання та медичного обслуговування", заявив Мерц.

У п'ятницю офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив, що його уряд схвалив рамки угоди з ХАМАС про звільнення заручників.

Мерц заявив, що угода має бути "швидко реалізована" і що "заручники, включаючи громадян Німеччини, мають нарешті повернутися до своїх родин".

"Гуманітарна допомога має швидко дістатися до людей у Газі", – додав він.

Мерц заявив, що Німеччина надасть додаткові 29 млн євро на гуманітарну допомогу, а також допоможе в "наданні медичної та психологічної допомоги звільненим заручникам".

Перемир'я в секторі Гази офіційно розпочалося опівдні 10 жовтня, коли Армія оборони Ізраїлю заявила, що вивела війська на узгоджені лінії розгортання в рамках угоди з ХАМАС про звільнення всіх заручників.

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Раніше адміністрація Трампа оприлюднила деталі цієї пропозиції.