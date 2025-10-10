Германия хочет организовать международную конференцию по восстановлению Газы

Германия хочет организовать международную конференцию с Египтом для восстановления сектора Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в пятницу немецкий канцлер Фридрих Мерц, его слова приводит AFP.

Главной целью этой конференции "должно быть удовлетворение самых насущных потребностей, таких как восстановление водо- и энергоснабжения и медицинского обслуживания", заявил Мерц.

В пятницу офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что его правительство одобрило рамки соглашения с ХАМАС об освобождении заложников.

Мерц заявил, что соглашение должно быть "быстро реализовано" и что "заложники, включая граждан Германии, должны наконец вернуться к своим семьям".

"Гуманитарная помощь должна быстро добраться до людей в Газе", – добавил он.

Мерц заявил, что Германия предоставит дополнительные 29 млн евро на гуманитарную помощь, а также поможет в "оказании медицинской и психологической помощи освобожденным заложникам".

Перемирие в секторе Газы официально началось в полдень 10 октября, когда Армия обороны Израиля заявила, что вывела войска на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Ранее администрация Трампа обнародовала детали этого предложения.