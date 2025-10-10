У Румунії запевняють, що не імпортують ніяких енергоресурсів з РФ

В уряді Румунії запевнили, що країна вже кілька років як не імпортує російських енергоресурсів.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда",

Міністерство енергетики Румунії відреагувало на публікацію Reuters, де стверджували на основі даних Center for Research on Energy and Clean Air, що Румунія на 57% збільшила закупівлі російських енергоресурсів у 2025 році, поруч з такими країнами як Франція, Нідерланди та Португалія.

У відомстві зазначили, що імпорт вугілля з РФ заборонений ще з серпня 2022 року, коли набрав чинності п’ятий пакет санкцій ЄС.

З грудня 2022 року припинився імпорт нафти, а з лютого 2023 року – російських нафтопродуктів.

Щодо газу зазначили, що такого імпорту з Росії теж немає і Румунія для внутрішнього споживання імпортує газ із Західної Європи.

Неофіційно повідомляли, що план ЄС щодо повної відмови від енергоносіїв РФ подолав першу політичну перепону.

Країни G7 також домовляються посилити тиск на експорт російської нафти, яка є основним джерелом доходів РФ.