Міністри фінансів країн G7 домовилися посилити тиск на експорт російської нафти, яка є основним джерелом доходів РФ.

Про це сказано в комюніке міністрів, ухваленому 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Міністри зазначили, що зараз настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти.

"Ми будемо спрямовувати дії проти тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, а також проти тих, хто сприяє обходу обмежень", – сказано в комюніке.

Вони також додали, що домовилися про важливість торговельних заходів, зокрема тарифів і заборон на імпорт та експорт, у своїх зусиллях перекрити надходження російських доходів.

"Ми вживатимемо конкретних заходів для суттєвого скорочення з перспективою поступової відмови від наших залишкових імпортів із Росії, зокрема імпорту вуглеводнів. Ми також серйозно розглядаємо можливість торговельних заходів та інших обмежень щодо країн і суб’єктів, які допомагають фінансувати воєнні зусилля Росії, зокрема щодо нафтопродуктів, вироблених із російської нафти", – додано у комюніке.

Ці дії посилять тиск на Росію завдяки скоординованим економічним і фінансовим заходам, заявили міністри G7.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни "Групи семи" наблизились до домовленості про "значне посилення" санкцій проти Росії через її небажання припинити повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, Європейська комісія 19 вересня затвердила пропозицію щодо нового, 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

