В Румынии уверяют, что не импортируют никаких энергоресурсов из РФ

В правительстве Румынии заверили, что страна уже несколько лет как не импортирует российских энергоресурсов.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда",

Министерство энергетики Румынии отреагировало на публикацию Reuters, где утверждали на основе данных Center for Research on Energy and Clean Air, что Румыния на 57% увеличила закупки российских энергоресурсов в 2025 году, рядом с такими странами, как Франция, Нидерланды и Португалия.

В ведомстве отметили, что импорт угля из РФ запрещен еще с августа 2022 года, когда вступил в силу пятый пакет санкций ЕС.

С декабря 2022 года прекратился импорт нефти, а с февраля 2023 года – российских нефтепродуктов.

По газу отметили, что такого импорта из России тоже нет и Румыния для внутреннего потребления импортирует газ из Западной Европы.

Неофициально сообщалось, что план ЕС по полному отказу от энергоносителей РФ преодолел первую политическую преграду.

Страны G7 также договариваются усилить давление на экспорт российской нефти, которая является основным источником доходов РФ.